بوتشيتنيو يدخل تاريخ توتنهام برقم قياسي جديد

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنيو يخوض مباراته رقم 250 مع توتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

خاض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنيو مباراته رقم 250 مع توتنهام هوتسبر في مختلف المسابقات، أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بوتشيتنيو هو سابع مدرب في تاريخ توتنهام هوتسبر يخوض 250 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

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المدرب الأرجنتيني البالغ من العُمر 46 عامًا كان قد تولى تدريب فريق توتنهام منذ عام 2014، وذلك بعد أن خاض تجربتين مع ساوثامبتون وفريق إسبانيول بالليجا.

كما يُعد يوتشيتنيو أحد أنجح المدربين في البريميرليج، ومرشح بقوة لتدريب فريق مانشستر يونايتد بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو الشهر الماضي.

على الرغم من المسيرة التدريبية الجيدة لبوتشيتنيو مع توتنهام هوتسبر، إلا أنه لم يتوج بأي بطولة مع الفريق اللندني حتى الآن.

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج.