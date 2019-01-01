بوتشيتنيو يؤكد أفضلية توتنهام على أرسنال ولا يتفهم القرارت التحكيمية

تعادل أول في الموسم للديوك

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني ماورويسو بوتشيتينو، بأداء توتنهام وتصدي لوريس، في مواجهة أرسنال بديربي شمال لندن.

وتكبد توتنهام التعادل الأول في الموسم الجاري، بفضل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأبدى الأرجنتيني سعادته بتصدى لوريس الذي منع الفريق من هزيمة ثالثة توالياً: "قدم لنا هدية كبيرة، أنا سعيد لأننا لا نستحق الخسارة، كنا أفضل منهم وكان من العار أن نخسر اللقاء، سعيد بالأداء ومباراة صعبة أمام أرسنال بعد هزيمتين، ولدينا مباراة قوية أمام بوروسيا دورتموند من أجل دوري أبطال أوروبا".

وعن هدف أرسنال في اللقاء الذي سجله الفرنسي لاكازيت: "المشكلة كانت في التواصل بين سانشيز، وليست خطأ الكولومبي، بعد 15 دقيقة كنا نلعب المباراة وكأننا مهزومين بهدف نظيف، الشخصية التي أظهرنها من أجل العودة في النتيجة، كنا أفضل من أرسنال في عديد النواحي".

وأكمل عن القرارات التحكيمية: "إذا سألنا عن التسلل في هدف كين، علينا السؤال عن سبب تواجد جاكا 12 دقيقة بعد خطأه على كين، الأمور صعبة للفهم، لكن الشيء المهم الأداء الذي نبنى عليه مسيرة جيدة".

وانهى: "كرة القدم بها ظروف كثيرة مختلفة، أحيانًا تستحق الفوز لكن لا تحصل عليه، وأحياناً تفوز بأداء غير مستحق، الأهم العقلية، النتيجة الجيدة من أجل إبقاء الفارق والنظر للأمام لمواجهة بوروسيا دورتموند".

هذا هو التعادل الأول لتوتنهام هذا الموسم في البريميرليج! pic.twitter.com/EbNUsoQA8c — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

وسيحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بعد الفوز ذهاباً بثلاثية دون رد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.