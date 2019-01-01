بوتشيتنيو: ملعبنا هو الأفضل في العالم!

مدرب توتنهام سعيد بالفوز الأول على ملعب الفريق الجديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن سعادته البالغة بالفوز على كريستال بالاس بثنائية مقابل لا شيء، في أولى مباريات الفريق على ملعبه الجديد بعد افتتاحه.

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وقال مدرب السبيرز في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "يا لها من لحظة مميزة وليلة استثنائية، أشعر وأؤمن بأن هذا هو الملعب الأفضل لي في العالم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكننا لعبنا بطريقتنا المعتادة وفزنا بالنهاية".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "أنا سعيد لرئيس النادي دانييل ليفي وبمشروعه الرائع وأهدي الفوز له، الانتصار كان مهمًا بالنسبة لنا ونتمنى أن نحصد البطولات ونبدأ حقبة جديدة على ملعبنا الجديد".

يشار إلى أن آخر مباريات توتنهام على ملعبه القديم "وايت هارت لين" قبل هدمه تعود إلى يوم الرابع عشر من مايو في عام 2017.