النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتنيو: ملعبنا هو الأفضل في العالم!

التعليقات()
Getty Images
مدرب توتنهام سعيد بالفوز الأول على ملعب الفريق الجديد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن سعادته البالغة بالفوز على كريستال بالاس بثنائية مقابل لا شيء، في أولى مباريات الفريق على ملعبه الجديد بعد افتتاحه.

دي يونج يكشف سبب رفضه الانضمام إلى توتنهام

وقال مدرب السبيرز في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "يا لها من لحظة مميزة وليلة استثنائية، أشعر وأؤمن بأن هذا هو الملعب الأفضل لي في العالم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكننا لعبنا بطريقتنا المعتادة وفزنا بالنهاية".

اختيارات المحررين

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "أنا سعيد لرئيس النادي دانييل ليفي وبمشروعه الرائع وأهدي الفوز له، الانتصار كان مهمًا بالنسبة لنا ونتمنى أن نحصد البطولات ونبدأ حقبة جديدة على ملعبنا الجديد".

يشار إلى أن آخر مباريات توتنهام على ملعبه القديم "وايت هارت لين" قبل هدمه تعود إلى يوم الرابع عشر من مايو في عام 2017.

 

إغلاق