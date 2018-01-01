بوتشيتنيو: ليفربول ومانشستر سيتي مازالا الأقرب للتتويج بالبريميرليج

مدرب توتنهام هوتسبر ماوريسيو بوتشيتنيو سعيد بالفوز بسداسية على إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن سعادته بالفوز على نظيره إيفرتون بسداسية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها عُقر دار الأخير ملعب جوديسون بارك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال بوتشيتنيو في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد للغاية بما قدمناه، خضنا المباراة بعد أيام قليلة من مواجهة صعبة أمام آرسنال يوم الأربعاء الماضي، ولكن الفريق قدم كرة قدم رائعة تجعلني أشعر بالفخر تجاه الجميع".

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وعن حظوظ فريقه في التتويج بالبريميرليج بعد ضمانه المركز الثالث في ترتيب البريميرليج قبل أعياد الميلاد، قال المدرب الأرجنتيني: "ليفربول ومانشستر سيتي هما الأقرب للصراع على الفوز باللقب، مركزنا الآن جيد، وأمامنا الكثير من المباريات حتى نهاية الموسم".

واختتم بوتشيتنيو حديثه وقال: "الفوز بنتيجة 6-2 رائعة، أهدي هذا الفوز لزوجتي في عيد زواجنا السادس والعشرين".