بوتشيتنيو: برشلونة وتوتنهام كانا الأفضل في المجموعة

مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو سعيد بالعبور لثمن النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن سعادته بتأهل فريقه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع مضيفه برشلونة بهدفٍ لكل فريق في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال بوتشيتنيو في تصريحاته لقناة "بي تي" بعد المباراة: "اللاعبون كانوا رائعون، لقد قدموا مجهودًا خرافيًا، أنا سعيد للغاية من أجل الجماهير، هذا إنجار عظيم للنادي".

تشيزيني: نستحق الصدارة على حساب مانشستر يونايتد

كما أضاف مدرب السبيرز: "أنا سعيد للغاية، لقد أنهينا المباراة دون أن نعلم إذا كنا قد تأهلنا أم لا بسبب ترقبنا لنتيجة مواجهة انتر ميلان وأيندهوفن، لقد كانت لحظات عصيبة ولكننا شعرنا بالسعادة في النهاية".

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه وقال: "كنت دائمًا أؤمن بقدرتنا على الفوز في المباراة، خلقنا فرصًا عديدة وعندما أهدرناها شعرت إنها ليست ليلتنا، نستحق العبور لدور الـ 16 بجانب برشلونة لأننا كنا أفضل فريق بجانبهم في هذه المجموعة الصعبة".

يذكر أن توتنهام هوتسبر تأهل بفارق المواجهات المباشرة مع انتر ميلان بعد أن تساوا في عدد النقاط وفارق الأهداف.