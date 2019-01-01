بوتشيتنيو: المنافسة على اللقب أصبحت مستحيلة

مدرب توتنهام هوتسبر يعترف باستحالة المنافسة على لقب البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر باستحالة المنافسة على لقب البريميرليج، وذلك عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام مضيفه تشيلسي في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من البريميرليج.

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وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته عقب المباراة: "لقد كانت مجرد مباراة، تفاصيل صغيرة استقبلنا بسببها هدفين، لقد كانت السيطرة سجال، لقد أحرزوا التسديدات التي سنحت لهم ونحن لم نسدد على مرماهم، ولا نستحق أكثر من الخسارة".

كما أضاف مدرب السبيرز: "لم نتمتع بالصلابة الكافية، نشعر بالإحباط الآن، بعد مباراة بيرنلي قلت إن المنافسة على اللقب أصبحت صعبة، وبعد هذه الليلة أقول إن المنافسة على اللقب باتت مستحيلة، الصراع على اللقب محصور بين مانشستر سيتي وليفربول فقط، ولكننا سنواصل السعي للفوز بالمباريات المتبقية".

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 60 نقطة وبفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.