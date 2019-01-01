بوتشتينو: لهذا السبب نحب كرة القدم!

تحدث ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 بعد أن أطاح بمنافسه مانشستر سيتي من ربع نهائي البطولة في مباراة ملحمية خسرها برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتأهله لنصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري بعد فوزه في الذهاب بهدف نظيف.

وقال بوتشتينو بعد المباراة لقناة BT سبورت:" اللاعبون كانوا أبطالاً ورجالاً لقد قدموا مباراة رائعة، الطريقة التي انتهت بها المباراة لا تصدق".

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وأضاف:"أنا سعيد من أجل اللاعبين و الجماهير هم يستحقون هذه الفرحة".

واختتم:" لهذا السبب نحب كرة القدم، جاء الهدف وكنا محبطين جدًا ولكن بعد إلغاء القرار لم نصدق فرحتنا، لقد أوضحنا شخصيتنا القوية في المباراة، الفرحة لا يمكن وصفها".

يذكر أن توتنهام هوتسبر لم يتأهل من قبل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة وحيدة عام 1962.