بوتراجينيو يقود مفاوضات عودة زيدان لريال مدريد وشرط واحد يحسم الأمر

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد يقود مفاوضات عودة زيدان لتدريب النادي وشرط وحيد من الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود مفاوضات جادة من قبل إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "التشيرينجيتو" والذي أكد أن المفاوضات لا تزال أمامها العديد من الخطوات لتصبح حقيقية وقريبة من أرض الواقع.

وبحسب ما ذكرت البرنامج التلفزيوني الشهير فزيدان لديه عدة شروط قبل العودة لتدريب النادي أهمها على الإطلاق بالنسبة له هو أن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالانتقالات.

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ويسعى زيدان لإحداث ثورة في غرف ملابس نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة حال عاد من جديد لتدريب النادي الملكي بعد رحيله في الصيف الماضي.

وكان زيدان قد أعلن في الصيف الماضي عن رحيله عن تدريب ريال مدريد بعد موسمين ونصف قدم فيهم الكثير لصالح النادي الملكي وحقق العديد من الألقاب خلالهم.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن السبب الأساسي خلف رحيل زيدان هو عدم دعم الفريق في سوق الإنتقالات رغم طلبه ذلك.