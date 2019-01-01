بوتراجينيو يرفض تأكيد بقاء سولاري كمدرب لريال مدريد

بوتراجينيو يبقي الأمور مبهمة بخصوص سولاري والمدرب المستقبلي لريال مدريد ويرفض التعليق على شائعات زيدان ومورينيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض إيميليانو بوتراجينيو المتحدث باسم ريال مدريد التعليق على ما إذا كان سانتياجو سولاري سوف يستمر كمدرب للفريق الملكي أم لا.

وكان بوتراجينيو قد تحدث لصحيفة الماركا الإسبانية عقب مواجهة ريال مدريد أمام بلد الوليد أمس الأحد، والتي كان المتوقع لها أن تكون الأخيرة لسولاري مع ريال مدريد.

وحول ذلك، قال بوتراجينيو إن الفريق سيعمل في الفترة المقبلة وفقًا لما هو موجود، مؤكدًا أن سولاري هو مدرب الفريق في الوقت الحالي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

وبسؤاله عن ما إذا كان سولاري سيستمر أم لا قال: "أكرر ما قلته، سولاري هو مدرب الفريق في الوقت الحالي، والأمور في المستقبل مجهولة بالنسبة للجميع"

وأضاف: "لا يوجد أي حديث في الوقت الحالي سواء مع مورينيو أو زيدان أو مدرب غيرهما، الصحف تتحدث بناء على النتائج وتختلق القصص الوهمية أحيانًا"

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يذكر أن العديد من المصادر المقربة من ريال مدريد كانت قد تحدثت عن إقالة محتملة لسولاري عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الثلاثاء الماضي.