بوتراجينيو: كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل وتفاجأنا براحة برشلونة

ريال مدريد ربما قادر على حسم تأهله للنهائي على ملعب سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى إيميليو بوتراجينيو؛ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه رغم أن نتيجة التعادل كانت جيدة أمام برشلونة إلا أن فريقه أهدر فرصة الخروج بنتيجة أفضل.

الريال تعادل أمام البرسا، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بهدف لكل منهما، في نصف نهائي كأس إسبانيا.

وقال بوتراجينيو، عقب اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وسيطرنا على أول 20 دقيقة حتى تمكنا من إحراز هدف، لكن سنحت لنا فرصتين أو ثلاث كان بإمكاننا أن نضيف بهم الهدف الثاني ولم نحسن استغلالهم، وبعد ذلك قام برشلونة بالضغط علينا وسيطروا قبل نهاية الشوط الأول.

"أشعر أن نتيجة التعادل جيدة، لكن كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل رغم أننا نلعب في كامب نو وأمام فريق أكثر من رائع إلا أن برشلونة لم يخلق فرصًا كثيرة، ومع دعم الجماهير في الإياب، سنحاول التأهل للنهائي من مدريد".

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رئيس الملكي أخص بالإشادة لوكاس فاسكيز، صاحب هدف الريال الوحيد في اللقاء، والذي جاء به في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول: "هو لاعب يتميز بأنه واثق من فرصه كثيرًا، هو يواجه وسريع، لذلك وجوده يساعد الفريق كثيرًا، وأنا سعيد للغاية بأدائه خلال هذه المباريات".

واختتم: "لدينا جدول صعب للغاية، لكن الليجا هو السبب في ذلك، نحن تفاجأنا بأن برشلونة كان أمامه يوم راحة إضافي، لكن نحن جاهزون لمواجهة أتلتيكو، ستكون مباراة معقدة كثيرًا، لكن نحن نعيش لحظات جيدة، عديد من اللاعبين يشاركون ويقدمون أداء رائعًا، هذه أخبار سعيد لسولاري وعليه أن يختار المناسب".

يذكر أن لقاء الإياب بنصف نهائي الكأس من المقرر أن يقام في 27 من الشهر الجاري، على استاد سانتياجو بيرنابيو.