بوتراجينيو: فينيسيوس لديه إمكانات هائلة ولم نحدد المغادرين في يناير

مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد يتغزل في الموهوب البرازيلي ويرفض الكشف عن هوية المغادرين في الشتاء

أثنى مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد إيميليو بوتراجينيو على ابن قارته البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد ظهوره اللافت أمام إسبانيول في مباراة السبت، التي حسمها الريال بهدفين نظيفين في الجولة السادسة عشر لليجا.

وأصر نجم ريال مدريد والمنتخب الأرجنتيني في القرن الماضي، على أن صاحب الـ19 عامًا لديه إمكانات لا تُصدق، مراهنًا على أنه سيكون من نجوم المستقبل القريب.

وعن فينيسيوس، قال بوتراجينيو لوسائل الإعلام الإسبانية "أعتقد أنه لعب مباراة رائعة، أنا كنت رأس حربة وأعي ما أقوله جيدًا. اللاعب الذي يولد في الكثير من المناسبات، يتمتع عادة بإمكانات كبيرة جدًا".

من جهة أخرى، تحدث عن الفوز الثمين على الضيف الكاتالوني قائلاً "بالطبع سعداء، وأعتقد أن الهدف الثاني تأخر كثيرًا".

وأضاف "كنا نستطيع إنهاء المباراة في وقت مبكر، وكانت هناك تغييرات في التشكيلة، لكن الأداء كان جيدًا، وكنا أقوياء على المستوى الدفاعي".

ورفض اعتبار سلسلة انتصارات اللوس بلانكوس ومزاحمته لبرشلونة مفاجأة، بقوله "نحن مدريد وعلينا دائمًا أن نلعب بشكل جيد ونفوز، وهدفنا أن نكون في المركز الأول".

كما سُئل عن رأيه في طرد فيرلاند ميندي، فأجاب "هي كرة القدم، ولدينا العديد من اللاعبين، وأمام فالنسيا سيؤدي كل لاعب المطلوب منه".

وختم بالرد على الشائعات التي تؤكد أن الثنائي إبراهيم وماريانو دياز سيكون على رأس قائمة المغادرين في سوق الانتقالات الشتوية، قائلاً "نحن هنا للحديث عن المباراة، لكن على أي حال. سنرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، وهما لاعبان مهمان بالنسبة لنا".