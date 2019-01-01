بوتراجينو يحلل خسارة ريال مدريد الكلاسيكو ويشيد بفينيسوس

ريال مدريد لا يستحق الخسارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حلل مدير العلاقات، في ريال مدريد الإسباني، ونجمه السابق، إيمليو بوتراجينو، أسباب خسارة ريال مدريد كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

وودع ريال مدريد المسابقة من المربع الذهبي، بعد الخسارة في العودة من برشلونة بثلاثية دون رد.

وكان ريال مدريد قد فرض التعادل ذهابًا في كامب نو، بهدف لكل فريق، قبل أن يسقط أمام جماهيره.

وقال بوتراجينو: "كرة القدم هذا، لقد استغلوا فرصهم، الفريق أهدر فرصاً غير عادية".

وواصل عن النتيجة السلبية: "الفريق حتى التأخر بهدفين نظيفين، كان يقدم كل شيء ويتحكم في اللقاء، ولديه الفرصة، لكن برشلونة كلن لديهم الكفاءة في إنهاء الهجمات، لقد أهدرنا فرص عدة، لقد أخذوا زمام الفرص وحسموا المواجهة".

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سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وعن البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور الذي أهدر أكثر من فرصة محققة للملكي: "أنه لاعب بعمر الـ18، قادر على القيام بشيء غير اعتيادي أمنام برشلونة، لديه فرص وهذا حقيقي، لكنه لاعب خطير، وقدم الكثير لهجومنا، ومتحمس لمستقبله".

واختتم عن مواجهة الكلاسيكو يوم السبت المقبل في الدوري: "لقد كانت ليلة صعبة لنا بسبب التحسن، لأننا لا نستحق تلك النتيجة، كان من الأفضل أن ينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة، في لقاء السبت سيتواجه الفريق للفوز ونحن متحدون من أجل المباراة المقبلة".

ويسعى ريال مدريد لإيقاف مسيرة برشلونة في الدوري ومحاولة الفوز لتقليص الفارق في صراع لقب الدوري الإسباني.