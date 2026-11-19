كايو سيزار، المُعار من الهلال، لعب دور البطولة، بإحراز ثلاثية في الدقائق 28 و60 و67، بينما وقّع ممفيس ديباي على ثاني أهداف اللقاء بالدقيقة 34، ليغادر كورينثيانز "مؤقتًا" من منطقة الهبوط، بوصوله للمركز الخامس عشر بـ40 نقطة، ويبعد عن بوتافوجو، صاحب المركز الثاني عشر، بنقطتين فقط.

ربما بتلك المهارة لم يكن الهلال ليفكر في مارتينيلي!

سكت دهرًا ونطق تألقًا وانفجارًا في قلب نيو كيميكا أرينا، هكذا جاء كايو سيزار، صاحب الـ22 عامًا، والذي سجل أمام بوتافوجو فقط، ما يعادل جميع مبارياته السابقة مع كورينثيانز، في الدوري البرازيلي، منذ أن انتقل إليهم مطلع العام الجاري.

إبداع وإمتاع، تحركات رائعة على الطرف وفي وسط الملعب، وثنائية أكثر من رائعة مع ممفيس ديباي، تجسد أيضًا في صناعة كايو لهدف القائد، وأيضًا التسجيل بقدميه اليمنى واليسرى، ومعرفة كيفية توجيه الكرة بالشباك من أضيق زوايا المرمى، بأداء ربما لو قدمه مع الهلال، لما عانى من التهميش، أو فكر الهلال في رحيله، قبل أن يثبت الجهة اليسرى بالتعاقد مع نجم آرسنال السابق، جابرييل مارتينيلي في الصيف.

وربما تقول المؤشرات، إن كايو سيزار، لن يفكر في العودة إلى الهلال، بعدما وصفه بأنه لم يحصل معه على فرصة المشاركة الكافية، إلا أن الجناح البرازيلي بدا أكثر نضجًا، وانسجامًا مع "تكتيك" سيدورف.

ثلاثة أشهر كاملة، لم يسجل فيها سيزار أي هدف في الدوري البرازيلي، ولكن مع قدوم سيدورف، سجل أربعة أهداف وصنع واحدًا خلال آخر 3 مباريات، ليحتفل برفع قميصه، تقديرًا لمدرب كورينثيانز، في ليلة وصفها كايو بأنه طالما حلم بها، بين اللعب لنادٍ كبير وتسجيل ثلاثية، وهي الأولى في مسيرته، وقوله "آمل أن أقدم المزيد بهذا القميص".

"هاتريك بوتافوجو" أكثر من مجرد كرة سيحصل عليها بعد المباراة، بل هو إيذان بأن فترة كايو مع كورينثيانز بدأت، ورحلته مع الهلال انتهت، رغم أنها لا تزال "إعارة"، إلا أن الجناح بالطبع لن يسمح بأن يترك ناديه البرازيلي، ويعود إلى ملازمة دكة الزعيم.

رسالة ديباي إلى تشافي

"كان أصعب القرارات التي اتخذتها"، هكذا تحدث تشافي هيرنانديز، في سبتمبر الماضي، عن قراره باستبعاد ممفيس ديباي، من قائمة منتخب هولندا الأوليّة، والذي استمر أيضًا في توقف نوفمبر.

وبالتزامن مع سقوط هولندا بخماسية ألمانيا، في ختام دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، رغم التأهل إلى ربع النهائي، كان ممفيس ديباي يسجل عودته بأفضل الطرق، حيث سجل لأول مرة، منذ هدفه ضد سانتوس في مارس الماضي، قبل أن يدخل في دوامة من إصابات عضلة الفخذ الخلفية.

وبخلاف هدفه، فإن ديباي كان "حلقة الوصل" في بناء الهجمات مع صانع الألعاب فيتينيو، كما صنع ثنائية مميزة مع كايو سيزار، تجسدت في لعبة الـ(1-2)، والتمريرات الدقيقة التي صنعت الرباعية في شباك كورينثيانز.

ديباي قال كلمته إلى تشافي بأنه الهداف التاريخي لهولندا بدأ العودة، في قيادة أسطورة الطواحين سيدورف، إلا أنه بالطبع لا يزال الحديث مبكرًا، حتى يثبت ممفيس بأنه قادر على حمل القميص البرتقالي في الأدوار الإقصائية.

عذرًا زياش .. أنت تمر بأصعب مراحل بوتافوجو

لن نقول إن بوتافوجو يمر بأسوأ مواسمه مؤخرًا، ولكن يمكن القول إن النجم المغربي حكيم زياش يواصل رحلته في حقبة صعبة للغاية مع فريقه البرازيلي.

النجم المغربي الذي طالما أشاد به المدرب تيتي، كلاعب يملك العديد من الحلول الهجومية والقدرة على اللعب في مراكز مختلفة، إلا أن زياش، لا يزال مفتقدًا للعب ذلك الدور الحاسم الذي يمكن لفريقه البناء عليه، خاصة وأنه مع الوصول لسابع مبارياته مع بوتافوجو، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

ورغم ذلك، إلا أن ذلك الحديث كان ليذهب أدراج الرياح، لو كان نجم تشيلسي السابق، قد ترجم كرته الملتفة الرائعة بهدف في الدقيقة 72، قبل أن تمر بجوار القائم.

ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية موسم 2026، ورغم أنه على الورق، لا يزال بوتافوجو ذا وضع أفضل من كورينثيانز، إلا أن المؤشرات الأخيرة تقول إننا نشاهد فريقًا يقاتل على البقاء مع مدربه سيدورف، وآخر يترنح بقوة في الأمتار الأخيرة، ما يبشر بصراع شرس على مراكز البقاء في الجولات المتبقية.