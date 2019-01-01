بوبان يُقرب كوفاسيتش من ميلان

كوفاسيتش وسيبايوس على رادار ميلان بعد رفضهم الضمني من قبل زيدان وريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح ميلان أحد أبرز المهتمين بخدمات نجم وسط ملعب ريال مدريد والمعار إلى تشيلسي في الموسم المنصرم الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وكان كوفاسيتش قريبًا من الانتقال إلى صفوف إنتر فريقه السابق حسب ما قالته أغلب المصادر الصحفية في إيطاليا وإسبانيا.

ولكن في الأيام الأخيرة، وبعد تولي بوبان منصب المدير الرياضي، فإن مندوبي ميلان في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد بشأن لاعبين في صفوفه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وفي الأيام الماضية، أشارت التوقعات إلى أن هذين اللاعبين هما فرانشيسكو إيسكو وداني سيبايوس، قبل أن تبرز عدة مصادر أن كوفاسيتش بات هدفًا لميلان.

وبوصول مواطنه بوبان إلى مقعد إداري في ميلان كمسؤول مباشر عن المفاوضات فإن فرص الروسونيري في التوقيع مع اللاعب تزداد.

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يذكر أن ميلان كان قد قدم مدربه الجديد ماركو جيامباولو لوسائل الإعلام منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان إعادة هيكلة إدارته.