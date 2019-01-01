بواش: بالغت في الدفاع أمام باريس سان جيرمان

فياش بواش المدير الفني لأولمبيك مارسيليا يعترف أنه بالغ في الدفاع أمام باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم بين الفريقين.

اعترف آندري فياش بواش المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا أنه بالغ في الدفاع أمام نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواش لصالح "كانال بلس" وأشاد خلالها ما قدمه فريقه في المواجهة رغم الهزيمة الثقيلة.

وقال بواش: "باريس سان جيرمان كانوا لا يمكن مجاراتهم في الشوط الأول، كانوا فعالين للغاية وأظهروا جودة رائعة لكننا وصلنا لمرماهم بفرصتين قبل هدفهم الأول".

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وأضاف: "ربما أكون قد بالغت في الدفاع خلال الشوط الأول لكنني ليس لدي أي شيء لأندم عليه، كما قلت من قبل الفارق بيننا وبينهم لا يقف عند الإدارة الفنية والتنظيم في المباراة".

وأكمل: "الفريق كان شجاعًا وأنا فخور بما قدموه في الشوط الثاني، لكن هذه المباراة انتهت والآن نتطلع لمواجهتهم المقبلة في أبريل القادم".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة سجلها إيكاردي ومبابي في الشوط الأول من المباراة.