بواتينج يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

بواتينج لم يعد له مكانًا في البافاري

يقترب جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، من الرحيل عن صفوف النادي البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بواتينج كان قريبًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وقالت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية إنّ أحد عناصر منتخب المناشافت المتوج بكأس العالم 2014 سوف يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 30 عامًا لن يجد له مكانًا أساسيًا في الفريق بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد ومن قبلهما نيكلاس شوله.

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وأشارت إلى أنّ بواتينج اتخذ قراره النهائي بمغادرة الفريق وينتظر عروضًا مناسبة خلال الصيف المقبل.

جدير بالذكر أنّ بطل الدوري الألماني تعاقد مع هيرنانديز من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البوندسليجا.