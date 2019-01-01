بواتينج يظهر بالقميص العاشر في الدوريات الخمس الكبرى!

اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج يشارك بقميصه العاشر في الدوريات الخمس الكبرى

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج لتمثيل برشلونة أمام فريق بلد الوليد في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وكان بواتينج قد انضم للبلوجرانا قادمًا من فريق ساسولو في ميركاتو الشتاء على سبيل الإعارة.

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مشاركة بواتينج مع النادي الكتالوني ستكون العاشرة له بقميص مختلف في الدوريات الخمس الكبرى.

في الدوري الألماني لعب بواتينج بقميص أربعة أندية، وهم هيرتا برلين وبوروسيا دورتموند وشالكة وفرانكفورت.

وفي الدوري الإنجليزي لعب بواتينج بقميصي توتنهام هوتسبر وبورتسموث، وفي إيطاليا ميلان وساسولو.

أما الدوري الإسباني فكان بواتينج قد خاض تجربة فيه من قبل انضمامه لبرشلونة، وهي اللعب لصالح فريق لاس بالماس.

يذكر أن بداية رحلة بواتينج في الدوريات الخمس الكبرى كانت مع فريق هيرتا برلين في عام 2005.