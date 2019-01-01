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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بواتينج يظهر بالقميص العاشر في الدوريات الخمس الكبرى!

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Getty Images
اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج يشارك بقميصه العاشر في الدوريات الخمس الكبرى

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يستعد اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج لتمثيل برشلونة أمام فريق بلد الوليد في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وكان بواتينج قد انضم للبلوجرانا قادمًا من فريق ساسولو في ميركاتو الشتاء على سبيل الإعارة.

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مشاركة بواتينج مع النادي الكتالوني ستكون العاشرة له بقميص مختلف في الدوريات الخمس الكبرى.

في الدوري الألماني لعب بواتينج بقميص أربعة أندية، وهم هيرتا برلين وبوروسيا دورتموند وشالكة وفرانكفورت.

وفي الدوري الإنجليزي لعب بواتينج بقميصي توتنهام هوتسبر وبورتسموث، وفي إيطاليا ميلان وساسولو.

أما الدوري الإسباني فكان بواتينج قد خاض تجربة فيه من قبل انضمامه لبرشلونة، وهي اللعب لصالح فريق لاس بالماس.

يذكر أن بداية رحلة بواتينج في الدوريات الخمس الكبرى كانت مع فريق هيرتا برلين في عام 2005.

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