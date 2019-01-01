بواتينج يطلب مباراة وداعية بعد قرار لوف الصادم

مدافع منتخب ألمانيا يرغب في مباراة دولية أخيرة بعد قرار لوف بإبعاده

فيسبوك تويتر محمد عماد

في أول رد بعد قرار يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بإبعاده عن الخطط المستقبلية للفريق، عبر لوف عن تمنيه بالتوفيق لمنتخب المانشافت في المستقبل، طالبًا مباراة وداعية للجماهير.

وكان لوف قد اتخذ قرارًا بعدم الاعتماد على الثلاثي ماتس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتينج مع منتخب ألمانيًا، وذلك لرغبته في تجديد دماء الفريق خاصة بعد كارثة الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018.

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بواتينج مدافع بايرن ميونيخ البالغ من العمر 30 عامًا علق على خبر استبعاده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأبرز ما قال فيه: "لوف أخبرني بأنني لن أكون ضمن الخطط المستقبلية لمنتخب ألمانيا، وذلك لإعطاء فرصة للاعبين الصغار وبناء فريق جديد، بالنسبة لي أعتقد إنني كنت قادرًا على اللعب لسنوات أخرى، كنت دائمًا فخورًا بارتدائي قميص المنتخب الوطني ولن أنسى ما فعلناه في صيف عام 2014، وأرغب في مباراة أخرى للدواع، أتمنى حظ سعيد للفريق في المستقبل".

يذكر أن بواتينج كان قد توج بكأس العالم عام 2014.