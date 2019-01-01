بواتينج يرفض المشاركة في تتويج بايرن ميونخ بلقب الكأس

النجم الألماني قريب من المغادرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية ألمانية أن قلب دفاع بايرن ميونخ جيروم بواتينج رفض المشاركة في احتفالات البافاري بكأس ألمانيا مساء السبت، ممهداً الطريق لرحيله.

اللاعب ذو الأصول الغانية فقد مركزه أساسياً في تشكيلة بايرن لصالح نيكلاس شوله هذا الموسم، مما جعله يتحدث عن المغادرة في أكثر من تصريح.

وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية المختلفة أن بواتينج غادر أرضية ملعب "أوليمبياشتاديون" مساء السبت بعد صفارة الحكم بانتهاء النهائي بانتصار بايرن بثلاثية نظيفة على لايبزج.

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وكان بواتينج احتياطياً في المباراة، وقرر البقاء في غرف خلع الملابس أثناء رفع فريقه الكأس، ثم غادر، وإن كان تواجد في الحفل الذي أُقيم بالعاصمة الألمانية لاحقاً احتفالاً باللقب.

وفعل بواتينج أمراً مماثلاً الأسبوع الماضي في أعقاب تتويج الفريق بلقب الدوري عندما فضل حضور حفل زفاف خاص بأحد أصدقائه.

يذكر أن بواتينج ارتبط بالانتقال لعديد الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد طوال الأشهر الماضية.