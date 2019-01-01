بواتينج: ميسي يذكرني برونالدينيو وفينسيوس من الأبرز في ريال مدريد

النجم الغاني يخوض الكلاسيكو الأول له

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد كيفن برينس بواتينج، لاعب برشلونة، بزميله ليونيل ميسي، ووصفه بالظاهرة القادر على الفوز بالمباريات بمفرده لفريقه، وذلك قبل المواجهة المنتظرة مع ريال مدريد.

وسيكون بواتينج على موعد مع الكلاسيكو الأول له عندما يلتقي برشلونة وريال مدريد مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بواتينج في حوار مع "لافانجوارديا": "اللعب لبرشلونة في نهاية مشواري وعمري هذا فرصة لا تنسى، وتصيبني بالحماسة وهو حلم كبير".

وأضاف: "نجلي لم يصدق الأمر وقال لي أن من العظيم أنك ستلعب مع ميسي يا أبي، اللعب ضده صعب للغاية، ما يقوم به في الملعب سحر، يذكرني برونالدينيو".

وأكمل الغاني: "يفوز بالمباريات بمفرده، يمكنه أن يلعب مع عشرة مدافعين ويقوم هو بالباقي، أنا محظوظ أنني زاملته هو وبيرلو ورونالدينيو".

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💫عظماء آخرون اشتقنا لهم في مباريات الكلاسيكو🔥🔥 pic.twitter.com/D0mjdE6n5L — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

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واستطرد: "برشلونة يملك أيضاً أرثور، هو ظاهرة كذلك، لا يخطيء التمرير أبداً ولا يفقد الكرة، هناك كذلك ديمبيلي الذي يملك السرعة والموهبة والحسم، ونادراً ما يملك لاعب كل هذا".

وعن خصمه ريال مدريد: "فريق قوي، بنزيمة يسجل دائماً، ولكن يعجبني فينيسيوس لأنه يلعب دون أي ضغوط، هناك الرائع مودريتش، ولكن نحن أقوى وجاهزين للفوز".

وعلق بواتينج على كون آخر ثلاثة أفارقة لعبوا للبرشلونة فازوا بدوري الأبطال: "أنا هنا للمساعدة، أفضل الفوز بها على كأس العالم، وإذا حققت الأمر ربما أفكر في الاعتزال".

ويلعب بواتينج على سبيل الإعارة مع برشلونة من ساسولو حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ثمانية ملايين يورو.