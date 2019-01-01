بواتينج: لولا إرادتي للعب لريال مدريد ويونايتد لمدة 10 سنوات

كيفين برينس بواتينج يؤكد أنه كان يستطيع اللعب في أعلى المستويات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد لمدة 10 سنوات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينج نجم هجوم فريق برشلونة بما يقدمه المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع اللاعبين الذين يعمل معهم.

جاء هذا في تصريحات خاصة لجول.كوم أدلى بها بواتينج وأكد خلالها أنه كان يجب العمل تحت قيادة المدرب الألماني وكان ليقوم بأي شيء من أجله.

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وقال بواتينج: "كلوب مدرب عظيم ويعرف ما الذي عليه أن يقوله ليجعل كل لاعب يدخل للملعب ويقتل نفسه من أجله، هو حتى يمنح هؤلاء الذين لا يشاركون الإحساس بأهميتهم القصوى، من أجله كنت لأذهب للصين".

وأضاف عن بدايته: "في بداية ميسرتي كنت في حاجة لعائلتي أو لوكيل أعمال يدفعني في الاتجاه الصحيح، لكن كان علي أن أقوم بكل شيء بنفسي، وأعترف أن إرادتي لم تكن كافية، وفشلت في العديد من الأمور".

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وأكمل: "لو كان لدي القدرة والإرادة الكافية كنت لأكون أساسيًا في برشلونة، كنت لألعب لصفوف مانشستر يونايتد أو ريال مدريد بشكل أساسي لمدة 10 سنوات".

جدير بالذكر أن بواتينج سيواجه كلوب يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو.