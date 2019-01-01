بواتينج بعد الانضمام إلى برشلونة: سعيد بهذه الخطوة وأتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد

بواتينج يشاكس ريال مدريد في أولى تصريحاته بعد الانضمام رسميًا إلى برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

صرح النجم الغاني كيفين برينس بواتينج بأنه سعيد بالانضمام إلى صفوف نادي برشلونة، وأنه يتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد، في أولى تصريحاته بعد الانتقال إلى النادي الكتالوني. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا توصله لاتفاق مع نادي ساسولو يقضي بضم كيفين برينس بواتينج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

وعقب الإعلان الرسمي، أعرب بواتينج عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الانضمام إلى صفوف برشلونة يعد حلمًا لكل لاعب، مبديًا حماسه لهذه الخطوة.

وأضاف بواتينج: "أتطلع إلى تقديم أداء جيدًا مع برشلونة، وأنتظر بفارغ الصبر التحديات المقبلة وخاصة مواجهة الكلاسيكو، أتمنى التسجيل في مرمى ريال مدريد.

وتابع: "الكلاسيكو مباراة من نوع خاص، هي ليست كأي مباراة أخرى حول العالم، لذا فالمشاركة فيها وتسجيل الأهداف أيضًا يعدان أمرًا مميزًا.

يذكر أن كيفين برينس بواتينج سيكلف برشلونة 2 مليون يورو من أجل استعارته لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو بعد نهاية فترة الإعارة.