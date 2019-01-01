بهدف في مرمى شالكه.. ليفاندوفيسكي ثالث هدافي بايرن ميونيخ عبر تاريخه

ليفاندوفيسكي يصل إلى هدفه رقم 100 في أليانز أرينا، ويصبح ثالث هدافي بايرن ميونيخ تاريخيًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي رقمين قياسيين، حيث أصبح ثالث هدافي بايرن ميونيخ تاريخيًا، كما وصل للهدف رقم 100 على ملعب أليانز آرينا.

وسجل ليفاندوفيسكي هدف بايرن ميونيخ الأول في شباك شالكة، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من البوندسليجا.

وبهدفه في شباك شالكة، وصل روبيرت ليفاندوفيسكي إلى الهدف رقم 100 على ملعب أليانز آرينا معقل نادي بايرن ميونيخ.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وأصبح ليفاندوفيسكي رسميًا ثالث هدافي بايرن ميونيخ عبر تاريخه، وذلك بوصوله إلى الهدف رقم 119 بقميص الفريق البافاري.

وعادل ليفاندوفيسكي رقم رونالد فولفارت، ليصبح أمامه الفرصة للانفراد بهذا الرقم في حال سجل أي هدف آخر مع بايرن ميونيخ.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن جيرد مولر يحتل صدارة هدافي بايرن ميونيخ تاريخيًا برصيد 365 هدفًا، يليه كارل هاينس رومينيجيه برصيد 162 هدفا.