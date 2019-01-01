بهدف في شباك ليون.. ميسي يواصل أرقامه الأسطورية

بعد ركلة جزاء في شباك أوليمبيك ليون.. ليونيل ميسي يواصل أرقامه المميزة بقميص برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية سواء في دوري أبطال أوروبا أو في جميع المسابقات بقميص برشلونة.

وسجل ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة الثامنة عشر من شوط المباراة الأول من مواجهة فريقه أمام أوليمبيك ليون الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتحصل لويس سواريز على ركلة الجزاء قبل أن يتولى ليونيل ميسي تنفيذها بطريقة رائعة على طريقة بانينكا ليعطي التقدم للفريق الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مارس ٢٠١٩

وبهذا الهدف، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفًا فأكثر في جميع المسابقات لـ 11 موسمًا متتاليًا.

وبات ميسي ثاني أكثر لاعب يسجل ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 12 ركلة، خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 16 ركلة.

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وأوليمبيك ليون كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في ملعب الجيرلاند في فرنسا منذ 3 أسابيع.