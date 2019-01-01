بهدفٍ في شباك برايتون.. بوجبا يحقق أفضل رقم تهديفي له في مسيرته

بوجبا يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد ويعدل الرقم الذي حققه في أفضل مواسمه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الفرنسي بول بوجبا تألقه مع مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم لمانشستر يونايتد في شباك برايتون بطريقة رائعة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وانتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر يونايتد وضيفه برايتون بتقدم الشياطين الحمر بهدفين للا شيء سجلهما بول بوجبا وماركوس راشفورد.

وبهدف بوجبا اليوم، يكون قد وصل إلى الهدف رقم 10 له مع الشياطين الحمر خلال هذا الموسم، وذلك على مستوى جميع المسابقات محليًا وقاريًا.

وبهذا الرقم، عادل بوجبا أفضل معدل تهديفي له في مسيرته، حيث كان ذلك في موسمي 2014 – 2015 و 2015 – 2016 بقميص يوفنتوس، حيث سجل 10 أهداف في كل موسم منهما.

وكان بوجبا قد ظهر مع المدرب سولشار بوجه مغاير لذلك الوجه الشاحب الذي ظهر به في بداية الموسم مع المدرب جوزيه مورينيو، وذلك إثر المشاكل التي كانت بينهما.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراته السابعة مع المدرب أولي جونار سولشار، وها هو في طريقه نحو الانتصار السابع تواليًا وتحقيق العلامة الكاملة.