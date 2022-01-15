بهدف صلاح .. مصر تقطع نصف الطريق إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية!

حقق المنتخب المصري الفوز اليوم على نظيره الغيني في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

الشوط الأول من عمر اللقاء شهد سيطرة مصرية على أحداثه، وكاد الفراعنة أن يتقدموا في النتيجة أكثر من مرة لولا سوء التوفيق.

في الدقيقة الثانية وسريعًا سدد محمد صلاح كرة صعبة للغاية مرت من جوار حارس المرمى وارتطمت في القائم الأيسر لمرماه.

وبعدها بدقائق عاد المنتخب المصري بهجمة منظمة بكرة لعبها صلاح عرضية واستلمها عمر مرموش بشكل بارع ولعبها لمصطفى محمد الذي سددها في القائم الأيسر من جديد.

الشوط الثاني لم يكن المنتخب المصري بنفس القوة التي بدأ بها المباراة، وتأخر كثيرًا في تهديد مرمى المنتخب الغيني الذي لجاء للدفاع بشكل كامل.

وفي الدقيقة الـ 69 من عمر المواجهة سدد محمد صلاح كرة حالفه فيها التوفيق عقب أن تعامل معها الحارس الغيني بشكل سيئ، وفشل في التصدي لها، ليعلن عن الهدف الأول للمنتخب المصري.

عاد التوفيق ليقف ضد المنتخب المصري من جديد في الدقيقة الـ 74 عقب تسديدة لأحمد السيد زيزو ارتطمت في القائم الأيمن.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت الكثير من الإثارة بعد أن سجل ماما بالدي هدفًا قبل أن يلغيه الحكم بداعي خطأ على مسجل الهدف.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في البطولة ويصل للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ويكفيه التعادل مع السودان في المباراة المقبلة للتأهل لدور الـ 16.







