بهدف صلاح المعتاد ليفربول يتفوق على برايتون ويعزز صدارته

صلاح يحصل على ركلة جزاء ويسجلها كالعادة في الجولات الأخيرة

حقق ليفربول فوزاً عزز به صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف نظيف خارج قواعده على حساب برايتون.

اللقاء الذي أقيم ضمن مبارايات الجولة الـ22 بعد توقف دام 10 أيام، على أرضية ملعب أميكس، شهد فوز الريدز لتعزيز الصدارة والابتعاد قليلًا عن توتنهام ومانشستر سيتي، أقرب منافسيه.

الدقائق الأولى من اللقاء شهدت حذراً دفاعياً لأصحاب الأرض، مقابل محاولات من ليفربول لتسجيل هدف مبكر.

الدقيقة 27 شهدت رأسية من السويسري شيردان شاكيري، مرت بجوار القائم الأيسر لبرايتون دون خطورة حقيقية على المرمى، الضغط الأحمر تواصل لكن تتحطم أمام دفاعات أصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول سلبياً بدون أهداف.

وكعادة ليفربول في المبارايات الأخيرة، يحصل محمد صلاح على ركلة جزاء بعد شد من مارتن مونتويا في الدقيقة 49، سددها المصري بنجاح ليرفع رصيده التهديفي إلى 14 في صدارة الترتيب رفقة كين وأوباميانج.

وكاد أن يعادل الألماني باسكال جروس النتيجة بهدف لولا دفاع ليفربول اليقظ في الدقيقة 58، والذي تصدى لتسديدة الألماني من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى الحارس ديفيد بوتون لتسديدة البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 75، بعد مجهود فردي رائع، لكن تسديداته جاءت في منتصف المرمى تصدى لها الحارس ببراعة.

وقبل 9 دقائق من نهاية الشوط الثاني، سدد فينالدوم، من على حدود منطقة الجزاء، كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لبرايتون بعدما مهدها له محمد صلاح.

وأهدر محمد صلاح فرصة قتل المباراة بعد عرضية من جيمس ميلنر، لكنه وضع الكرة على يمين الحارس لتمر من داخل منطقة الست يارادت بجوار القائم الأيسر وسط ذهول الجميع.

وحاول لاعبو برايتون، خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكن دفاع الريدز كانوا لهم بالمرصاد، ليحققوا الفوز الثاني والعشرين الموسم الحالي.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب مع ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة من الجولة، بينما يظل برايتون بالمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.