بهدف سيميدو.. برشلونة يحق رقمًا قياسيًا بشأن الأهداف خارج الأرض في الليجا

برشلونة يواصل أرقامه الإيجابية في الليجا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا بخصوص عدد الأهداف المسجلة خارج أرضه ونسبتها من إجمالي مبارياته التي لعبها خارج كامب نو على مستوى مباريات الليجا.

وانتصر برشلونة على مضيفه جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقمت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ووصل عدد أهداف برشلونة خارج أرضه في المباريات الـ 27 الأخيرة إلى 77 هدفًا، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه في هذا العدد من المباريات في الألفية الجديدة.

وبهدف نيلسون سيميدو، حطم برشلونة رقمه القياسي السابق والذي كان قد حققه ما بين عامي 2012 و 2013، حين سجل 77 هدفًا خارج أرضه في الليجا في 32 مباراة.

وحدث ذلك في الفترة بين فبراير 2012 وسبتمبر 2013، وحصل برشلونة على لقب الدوري في الموسم الثاني بينما خسره لصالح غريمه ريال مدريد في الموسم الأول.

يذكر أن برشلونة نجح في التتويج بسبعة نسخ من الدوري الإسباني من أصل آخر 10 نسخ لعبت، في رقم يوضح قوة برشلونة على صعيد الدوري المحلي.