بهدفين في دقيقة واحدة.. الشارقة يتعادل مع حتا في مباراة ماراثونية

حتا يكسر سلسلة انتصارات الشارقة في الدوري الإماراتي

تعادل فريق الشارقة إيجابيًا مع نظيره حتا، بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي مساء اليوم الخميس.

وتمكن حتا من فرض نفسه داخل الملعب وتقديم مباراة أكثر من رائعة، بعد مواجهة مميزة أيضًا أمام العين الجولة الماضية، وخطف نقطة من متصدر الدوري.

حتا بدأ المباراة بشكل قوي وتقدم بهدفين في الشوط الأول حيث أحرز الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب كريستيان لوبيز الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لوبيز هدفه الثاني ولفريقه في الدقيقة 25 بعد تلقيه عرضية رائعة من الجبهة اليسرى ليسجل الهدف بكل سهولة داخل مرمى متصدر الدوري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم حتا وأيضًا وصلت للدقيقة 90 أي أخر دقائق المباراة ولكن لاعبي الشارقة كان لهم رأي أخر وخطفوا نقطة ثمينة.

في أقل من دقيقة تمكن لاعبي الشارقة بالتعادل وإحراز هدفين عن طريق إيجور كورونادو ومن بعده ريكاردو جوميز ليعودوا بالمباراة إلى نقطة البداية.

ورفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة بعد مرور 5 جولات من دوري الخليج العربي، بينما ارتفع رصيد حتا إلى 5 نقاط في المركز العاشر.