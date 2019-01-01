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الدوري الإنجليزي الممتاز

بهدفه في شباك برايتون.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم

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صلاح يسجل أول أهداف المباراة أكثر من أي لاعب آخر.. رقم جديد لأفضل لاعبي البريميرليج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح محمد صلاح في الوصول إلى رقم قياسي جديد على مستوى هذا الموسم في البريميرليج، كأكثر لاعب يسجل أهداف افتتاحية في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان صلاح قد قاد ليفربول إلى تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه برايتون بهدف مقابل لا شيء، سجله هو من ركلة جزاء.

وبهذا الهدف أصبح صلاح أكثر لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مبتعدًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وأصبح صلاح بهدفه في شباك برايتون يمتلك في رصيده 14 هدفًا، ليشارك بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال في صدارة الهدافين.

وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما تسلم الجائزة من الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي.

يذكر أن محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكذلك لقب الهداف برصيد 32 هدفًا.

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