بهدفه في بيرنلي - لاكازيت يستمر في سجله القياسي على ملعب الإمارات

ألكسندر لاكازيت نجم أرسنال يؤكد تفوقه بهدفه في شباك بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال هدف فريقه الأول في لقاء اليوم أمام بيرنلي بالجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا الهدف ليضيف لسجل لاكازيت الرائع مع المدفعجية منذ أن جاء للفريق قبل أشهر، حيث أصبح أكثر نجوم أرسنال مساهمة في الأهداف بشكل عام منذ وصوله.

28 - Alexandre Lacazette has been directly involved in 28 goals (21 goals and seven assists) in 36 appearances for at the , more than any other teammate since his debut. Comforts. pic.twitter.com/61rZ8UKcr7 — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

وخاض لاكازيت ٣٦ مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، ساهم خلالهم بـ ٢٨ هدفًا منهم ٢١ سجلهم بنفسه وسبعة صنعهم لزملائه.

وجعل هدف اليوم من النجم الفرنسي أكثر نجوم أرسنال مساهمة في الأهداف منذ وصوله قادمًا من صفوف فريق ليون الفرنسي.

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كذلك كان الهدف استمرارًا لسجله القياسي على ملعب الإمارات، حيث أصبح هو الهدف رقم ١٣ الذي يساهم فيه بين جماهيره في آخر ١٣ لقاء.

لاكازيت كان قد سجل أمام كل من فولهام وتشيلسي وكارديف وساوثامبتون وبورنموث ونيوكاسل وفالنسيا وبيرنلي، وصنع أمام بيرنلي ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس، بينما فشل فقط في التسجيل بشباك برايتون في ملعب الإمارات بآخر ١٣ مواجهة خاضها.

وعلى جانب آخر كان هدف أشلي بارنز لصالح بيرنلي هو الـ ١٢ له ضد الفرق الستة الكبار، ولا يتفوق عليه إلا كل من ساديو ماني صاحب الـ ١٤ هدف وسيرجيو أجويرو صاحب الـ ١٣ هدف.

وأصبح بيرنلي الفريق المفضل لأوباميانج بتسجيل 7 أهداف في مرماهم من أصل 4 مباريات لعبها ضدهم في البريميرليج، وهو أكثر من استقبل أهداف من الجابوني.

7 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored seven goals against in four league appearances, four more goals than he has netted against any other Premier League side. Menace. pic.twitter.com/fnA429z8YH — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

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ومن أرقام المباراة أيضًا صناعة داني سيبايوس لهدفين في أول لقاء له في الدوري الإنجليزي على الإطلاق ليعادل كل من راي بارلور وهنريك مختريان.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يحقق فيها أرسنال الفوز في أول لقائين له في الدوري الإنجليزي منذ موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.