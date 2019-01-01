بهدفه في أوغندا - محمد صلاح ينفرد برقم جديد مع منتخب مصر

النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ينفرد برقم مميز مع المنتخب المصري عقب هدفه في شباك أوغندا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يتقدم المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مواجهة الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات أمام الفريق الأوغندي في كأس الأمم الإفريقية.

سجل نجم ليفربول محمد صلاح الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة الـ ٣٦ من عمر اللقاء من ركلة ثابتة نفذها ببراعة على يسار الحارس أونيانجو.

كل شيء على ما يُرام مع الملك المصري @MoSalah 👑🇪🇬👍#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Z2We8i0Cqo — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

ويعد الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في آخر ثمان مباريات رسمية خاضها النجم المصري مع منتخب بلاده، لينفرد برقم مميز للغاية.

كذلك هو الهدف الحادي عشر في آخر ١٠ مباريات رسمية خاضها صلاح، حيث سجل ضد كل من أوغندا والكونغو في تصفيات كأس العالم، وأمام روسيا والمملكة السعودية في كأس العالم والنيجر وإستواني وتونس في تصفيات كأس الأمم.

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وفشل صلاح فقط في التسجيل أمام منتخب زيمبابوي خلال افتتاح مباريات كأس الأمم قبل أن يعود للتسجيل أمام الكونغو ويسجل اليوم هدفًا آخر ضد منتخب أوغندا.

جدير بالذكر أن صلاح في الوقت الحالي يتصدر هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد هدفين بالتساوي مع أحمد المحمدي وعدد كبير من نجوم البطولة.