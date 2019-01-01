بهدفه الرائع في شباك بيتيس.. مودريتش يحطم رقمًا جديدًا

لوكا مودريتش يسجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.. ليواصل التسجيل في الموسم السابع له تواليًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق لوكا مودريتش رقمًا جديدًا في مسيرته مع ريال مدريد، حيث سجل في المواسم السبعة التي ارتدى فيها قميص ريال مدريد تواليًا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأنهى ريال مدريد شوط المباراة الأول أمام ريال بيتيس متقدمًا بهدف للا شيء، سجله بأفدام لوكا مودريتش من متابعة لعرضية من كارفاخال.

وكان هذا الهدف هو الأول لمودريتش في هذا الموسم ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث لم يسجل لوكا ولا هدف في الجولات الماضية.

وبهذا أصبح مودريتش مسجلًا للأهداف في كل المواسم التي لعب فيها بقميص ريال مدريد، وهي سبعة مواسم متتالية منذ 2013 وحتى الآن.

وانتقل لوكا مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبيرز، في صفقة قدرت وقتها بحوالي 37 مليون يورو.

يذكر أن لوكا مودريتش قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، كما حصد جوائز أخرى فردية كأفضل لاعب في أوروبا وكأس العالم.