بهاء مجدي: جور ماهيا فريق صعب وهدفنا كان نتيجة عالية

مدافع الزمالك يؤكد أن فريقه استعد جيدًا لهذه المواجهة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بهاء مجدي، الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة جور ماهيا الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حقق الفوز على جور ماهيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

مجدي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "جور ماهيا فريق صعب، وقمنا بالاستعداد بشكل قوي، بعد الفوز علينا بأربعة أهداف في مباراة الذهاب".

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لاعب الزمالك تابع: "كان تركيزنا على تحقيق فوز بنتيجة عالية، وهذا ما حققناه في مباراة اليوم".

بهاء مجدي اختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا مباراة نصر حسين داي الجزائري، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز فيها من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي".

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الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده بترو أتليتكو الأنجولي ثانيًا بـ7 نقاط، متساويًا مع نصر حسين داي صاحب المركز الثالث، ثم جور ماهيا أخيرًا بـ6 نقاط.