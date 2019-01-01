بهاء عبد الرحمن: الضغط وقلة الراحة سبب خروجنا من كأس آسيا

لاعب المنتخب الأردني يعدد سبب الخروج من كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى بهاء عبد الرحمن، لاعب المنتخب الأردني، على أن الحظ لم يحال فريقه خلال مباراة فيتنام، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة بالإمارات.

لاعب الأردن قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "حاولنا للوصول إلى أدوار متقدمة في كأس آسيا، بعد التأهل إلى ثمن النهائي".

بهاء عبد الرحمن تابع: "استعجلنا التسجيل خلال الشوط الأول، ولكننا لم ننجح في حسم النتيجة لصالحنا في المباراة".

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وأردف: "الركلات الترجيحية هي ركلات حظ، ولا أحد يتحمل مسؤولية الخروج، والضغط الكبير على اللاعبين وعدم الراحة بشكل كافي، تسببا في تراجع الأداء بعد تعادل فيتنام".

واختتم عبد الرحمن تصريحاته قائلًا: "لم نلعب بثقة زائدة، وتوقعنا تقديم مستوى جيد ومتطور، ولعبنا أمام فيتنام مباريات سابقة ونعرف قوته".

ودع منتخب الأردن كأس آسيا، بعد الخسارة من فيتنام بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بينهما في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019.