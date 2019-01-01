بهاء الليثي عن مواجهة السيلية: مباراة ضمن 4 نهائيات بالدوري

إصرار كبير من لاعبي السد على تحقيق الفوز

شدد بهاء الليثي لاعب فريق السد، على أهمية مباراة فريقه القادمة أمام السيلية في الدوري القطري.

السد يحل ضيفاً على السيلية يوم السبت المقبل، في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري نجوم قطر.

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بهاء قال في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي لفريقه:"تنتظرنا 4 نهائيات، منهم مواجهة أمام فريق مميز، طموحنا هو الفوز والثلاث نقاط".

وأضاف:"قدمنا مستوى مميز أمام الفريق الإيراني الصعب، وسنسعى لتكرار هذا الأداء من أجل تحقيق الدوري".

وتابع:"لدينا تركيز عالي جداً سواء على الجانب البدني والذهني لتحقيق أهداف السد".

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واستكمل:"الجميع في النادي يعلم أهمية المباراة والفوز باللقب هذا الموسم".

يذكر أن السد يحتل المركز الأول بجدول الدوري القطري بـ47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الدحيل الثاني.