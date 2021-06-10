بن نافل يتحدث عن مستقبل جوميس مع الهلال ويترك رسالة للإدارات المستقبلية

بن نافل .. من أنجح رؤساء الأندية بالدوري السعودي

تحدث فهد بن نافل رئيس نادي الهلال في تصريحات رسمية عبر المركز الإعلامي للنادي، عن ما يدور داخل قلعة الزعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، وعقب التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم.

فهد بن نافل يسعى في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من أجل مواصلة حصد الألقاب ويرغب أيضًا أن يكون النادي على الشكل الأمثل على المستوى الإداري.

وقال بن نافل في تصريحات عبر القناة الرسمية لنادي الهلال عبر موقع "يوتيوب": "لن نضع الإدارات المقبلة للهلال في أزمة ديون وتحمل مبالغ خيالة والتزامات بسبب الدخول في المنافسة على ضم اللاعبين".

وأضاف رئيس الهلال: "لم نطالب الاتحاد السعودي بتسجيل البطولات، ولكن نحن على علم أن وزارة الرياضة وجهت الاتحاد للقيام بذلك، كما فعلوا مع بطولة كأس الملك".

وتابع بن نافل تصريحاته قائلًا: "المدرب جارديم هو صاحب القرار في قصة الراحلين والمستمرين في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح رئيس الهلال موقف جوميس مع الفريق قائلًا: "جوميس ضمن الأفضل بين المهاجمين بالدوري السعودي للمحترفين، مازال هناك موسم في عقده والتمديد معه لمدة عامين كان خيارًا فنيًا".

الهلال يسعى لتدعيم الفريق بالوقت الحالي، بعد ضم موسى ماريجا والتعاقد مع ليوناردو جارديم المدير الفني البرتغالي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.