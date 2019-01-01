بن ناصر: نستحق البطولة.. نجحنا من أجل الجزائريين

اللقب الثاني للخضر بعد 29 عاماً على الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إسماعيل بن ناصر لاعب وسط المنتخب الجزائري سعادته بالتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بالفوز على السنغال بهدف نظيف.

وقال بن ناصر عقب المباراة لـbeIN Sports:"ما فعلناه في الحقيقة ليس بالأمر البسيط، لقد نافسنا 24 منتخباً في مسار طويل".

وأضاف:"نستحق تلك البطولة. مباراة اليوم كانت صعبة ومعقدة للغاية ولكننا نجحنا من أجل شعبنا وبلادنا وكل الجزائريين".

وأوضح:"بكل صراحة نحن لا ندرك ماذا حدث".

كتبوا التاريخ.. بلغوا المجد.. عانقوا الذهب! ✨



النجمة الثانية.. الجزائر بطلًا لـ #TotalAFCON2019 🥇🏆 pic.twitter.com/P9dUpV4Jxy — CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وكان بن ناصر قد فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يذكر أن المنتخب الجزائري فاز باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، عقب تتويج 1990 في الجزائر.