بن ناصر يدفع بيليا خارج ميلان

النجم الجزائري مباشرة أصبح أساسياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن الأرجنتيني لوكاس بيليا، متوسط ميدان ميلان، أصبح مرشحاً لمغادرة الفريق بسبب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

بن ناصر شارك أساسياً في اللقاء الأخير أمام بريشيا في مركز متوسط الميدان أمام الدفاع، وكذلك كبديل بالهزيمة أمام أودينيزي بالجولة الأولى.

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وذكرت "لاجازيتا" أن تألق بن ناصر وتأقلمه السريع مع هذا المركز يشجع ميلان على التخلي عن بيليا في يناير المقبل.

ويمتد عقد بيليا مع ميلان حتى يونيو في 2020، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ وإتمام التعاقد معه بداية من يناير المقبل لو لم يجدده.

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وكان بيليا قريباً من الانتقال لصفوف فيورنتينا خلال الانتقالات الصيفية كجزء من صفقة جوردان فيريتو، ولكن الأخير انضم لروما.

وغاب بيليا عن لقاءي ميلان أمام بريشيا وأودينيزي بداعي الإصابة على مستوى عضلات الساق.