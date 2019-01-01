بن ناصر: سنرى من الأقوى بين إنتر وميلان في أرضية الميدان

الديربي الأول للنجم الجزائري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، حماسته للمشاركة في اللقاء المرتقب لديربي ميلانو أمام إنتر الجولة المقبلة، وأكد أنه لا يزال في طور التعلم.

بن ناصر لعب فقط لقاء وحيد مع ميلان حتى الآن كان في الانتصار على بريشيا بالجولة الثانية للدوري، ولم يشارك بباقي اللقاءات.

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وقال بن ناصر مع "سكاي": "شهر مر على وجودي بميلان، ولكن مر سريعاً، أتعلم كثيراً من العمل مع زملائي والمدرب".

وواصل: "لم ألعب اللقاء الماضي، ولكن هذا طبيعي، أنا هنا لأتعلم، بيليا عاد، وهو لاعب صاحب خبرة كبيرة ويجب أن أتعلم منه اللعب بالكرة ودونها".

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وأضاف الجزائري: "في كل المباريات التفكير يجب أن يكون مشابه، ولكن الديربي الأهم لجمهورنا، الجميع يريد لعب تلك المباراة".

وختم: "لا أعرف من الأقوى بين الفريقين، أرضية الملعب هي من ستحدد، يجب علينا الانتصار في هذا الامتحان الكبير الأول أمام فريق عظيم".

ويحل إنتر ضيفاً على ميلان مساء السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.