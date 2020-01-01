بن مصطفى يكشف .. موقفه من الشباب وإمكانية العودة إلى تونس

بن مصطفى بين الحراس الأبرز في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب السعودي، عن رغبته في مواصلة اللعب مع فريق الليوث خلال السنوات المقبلة.

الحارس التونسي بين الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، وقدم مستويات هائلة رفقة الشباب.

وكشف بن مصطفى عن رغبته في تجديد عقده مع الشباب إذا قرر الاستمرار في الدوري السعودي وهو ما رجحه خلال فترة الانتقالات القادمة.

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وقال بن مصطفى في تصريحات صحفية: "عقدي مازال مستمرًا مع الشباب بسبب عدم انتهاء الموسم، وننتظر ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

وأضاف الحارس التونسي: "الأولوية لدي هي التجديد مع نادي الشباب ومواصلة هذه التجربة في حال استمراري في الدوري السعودي".

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وأردف بن مصطفى: "الظروف في الدوري السعودي مميزة وتدفعك للاستمرار، وتزيدك إصرار على تطوير قدراتك ولكن جميع الخيارات واردة بما فيها العودة للدوري التونسي".

ويسعى الشباب للحفاظ على فاروق بن مصطفى خلال الفترة الحالية، بسبب وجود أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.