بن مصطفى: قدمت أفضل مواسمي الكروية مع الشباب وهذا أصعب مهاجم واجهته

التونسي فاروق بن مصطفى حصد جائزة القفاز الذهبي بموسم 2018-2019 المنقضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكن حصول التونسي فاروق بن مصطفى؛ حارس مرمى الشباب السعودي، على جائزة القفاز الذهبي مفاجأة له، موضحًا أنه يرى أنه قدم أفضل موسم له في الملاعب في الليوث هذا الموسم.

التونسي حصل على الجائزة، خلال حفل ضخم أقامته رابطة الدوري السعودي، متفوقًا على برادلي جونز حارس النصر، وكاسيو أنجلوس حارس التعاون.

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وقال بن مصطفى، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "الدوري السعودي يضم عدد من حراس المرمى الممتازين، وكانت المنافسة قوية بيننا، لذلك شرف كبير لي أن أحصد جائزة الأفضل، وهذا يزيدني عزيمة وإصرار، لتقديم الأفضل بالموسم المقبل".

وأضاف: "أشكر مجلس إدارة الشباب والجهاز الفني وزملائي والجمهور، وأتمنى الموسم المقبل أن يكون الإنجاز جماعيًا بعودة الشباب لمنصات التتويج".

الحارس التونسي تابع: "جمهور الشباب يدعمني بشكل كبير، وأعلم أنهم ليسوا راضيين عن النتائج وإن كانوا راضيين عن الأداء، خاصة وأننا بدأنا الموسم بشكل جيد وتعثرنا في آخر مباراتين".

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عن توقعه لحصد الجائزة، علق: "قدمت أفضل موسم لي في حياتي الكروية، وإن كانت المنافسة قوية مع حراس مميزين إلا أنني توقعت أن أحصل على لقب الأفضل".

بسؤاله عن أصعب مهاجم واجهه طوال الموسم: "عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، لأن تحركاته كثيرة، وعلى الحارس الذي يواجهه أن يحضر له بمفرده بمشاركة فيديوهات له وحده".

يذكر أن التونسي شارك الموسم الجاري في 26 مباراة بالدوري، استقبل خلالهم 17 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات.