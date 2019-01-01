بن فيصل يتوعد رئيس النصر بعد هجومه على الهلال

قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بينهما بالدوري السعودي

رد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، على تصريحات سعود آل سويلم رئيس النصر السعودي، والتي هاجم خلالها فريقه.

آل سويلم انتقد الهلال مؤكداً أنه دخل في مفاوضات مع عمر عبد الرحمن عموري، من أجل رفع سعر اللاعب على الزعيم.

آخرهم جريزمان - إبراهيموفيتش وميدو ونجوم أخطأوا الاختيار

بن فيصل قام بالرد على هذا الهجوم الشديد من رئيس النصر، مستخدماً حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

4️⃣

إعترف في اللقاء بإنه غيّر رئيس لجنة الحكام ! هذا الإعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الإتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك! — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) March 22, 2019

وقال رئيس الهلال في عدة تغريدات منفصلة:"الاستضافة كانت كرئيس للنصر. الحديث كله عن الهلال .. الهدف هو الترند والانتشار وذاك ليس بجديد .. الهلال يُكبّرك".

وأضاف:"أيضاً يبدو انه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه... والأولوية الكبرى لديهم وهي مهاجمة ومحاولة الإنتقاص من الهلال حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لايغير عليهم ).

التوقف الدولي من أزمة برشلونة إلى خطة تعيش لسنوات

وتابع:"يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخلياً وخارجياً ويربطه بأحقية تمثيلنا وأحقية فريقه .. لا أدري فعلاً هل يقرأ التاريخ والا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الاسيوية حالياً ! أو يظن ان الموضوع بالقرعة أو الترشيح!.

واستكمل:"اعترف في اللقاء بإنه غيّر رئيس لجنة الحكام ! هذا الإعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الإتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك!.

وتأتي حرب التصريحات قبل أسبوع من مواجهة الهلال مع النصر يوم الجمعة 29 مارس، بالجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير سلمان.

الهلال يخوض المباراة وهو في المركز الأول بـ56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.