بن عطية يتحدث عن انتقال للدحيل ويهنيء المنتخب القطري

بن عطية انتقل إلى الدحيل قادمًا من يوفنتوس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث المغربي مهدي بن عطية، مدافع يوفنتوس السابق، عن انضمامه لنادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مهدي بن عطية قد تلقى عرض من مانشستر يونايتد وأخر من الدحيل، للرحيل عن يوفنتوس، قبل أن يقبل بالانتقال إلى النادي القطري.

ووجه بن عطية رسالة لجماهير الدحيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مهنئًا أيضًا زملائه القطريين المتوجين بكأس الأمم الآسيوية.

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وقال بن عطية عبر حسابه على "فيس بوك": "لأسباب شخصية لم أكن متواجدًا في هذه الأيام الأخيرة، أنا سعيد جدًا بمواصلة مسيرتي في الدحيل، أكبر نادي في آسيا وقطر".

وأضاف: "حياة جديدة، مغامرة جديدة، أهداف جديدة، وتحديات جديدة يجب مواجهتها والاستمتاع بها، وأيضًا أهنيء زملائي الجدد الذين أصبحوا أبطال آسيا مع المنتخب القطري".

ويعد بن عطية من أبرز المدافعين العرب في الوقت الحاضر، وقائد المنتخب المغربي الذي قاده في كأس العالم بروسيا 2018، حيث قدم أسود الأطلس أداءًا رائعًا.