C’est avec beaucoup d’amertume que cette CAN s’est fini. J’avais décidé de ne pas m’exprimer avec la presse au vue de toutes les bêtises que j’avais entendu concernant l’équipe nationale et me concernant. Aujourd’hui je peux comprendre la déception du peuple Marocain qui avait nourrit beaucoup d’espoir en nous, et qui a toujours été d’un soutient indéfinissable, mais sachez que nous sommes les premiers déçu. Vivre cette élimination de manière impuissante en étant blessé depuis le banc de touche sans pouvoir aider mes Lions à été le pire sentiment de ma carrière. Pour plusieurs joueurs de cette génération c’était la dernière chance de pouvoir remporter un trophée avec le Maroc, Mais Hamdoulilah ! Pour certains, ce sera un nouvel échec, mais pour d’autre ce sera un enseignement qui insh’Allah servira pour les générations futur, car comme on dit: « On ne perd jamais, soit on gagne ! Soit on apprend ! » Moi personnellement au contact de cette équipe Nationale, depuis plus de 11 ans, j’ai énormément appris et j’ai toujours pris un grand plaisir à defendre les couleurs de mon pays et je les défendrais toujours. Dans la vie ou sur le terrain un Lion reste un Lion même quand il est blessé. #DIMAMAGHRIB 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🦁

