بن عطية: الدحيل أفضل لي من مانشستر يونايتد ولا أخشى الاستبعاد من منتخب المغرب

المدافع المغربي يتحدث عن طموحاته مع الفريق القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المغربي مهدي بن عطية؛ المدافع المنضم حديثًا للدحيل القطري، أن هناك الكثير من الدوافع التي جعلته يفضل المجيء إلى قطر رغم امتلاكه عديد العروض الأخرى.

صاحب الـ31 عامًا انضم للفريق القطري قادمًا من يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري مقابل 8 مليون يورو.

وقال بن عطية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: "مفاوضاتي مع الدحيل كانت طويلة، لكن خليفة خميس؛ نائب رئيس النادي، سهل المهمة، وأود من هنا أن أشكره على دوره معي".

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وأضاف: "تواجدي في قطر أفضل لي ولعائلتي وأبنائي من اللعب لمانشستر يونايتد، واجهت عدة انتقادات من نقاد مغاربة بسبب تفضيلي للدحيل، لكن عليهم أن يحترموا قراري، لأنه الأفضل لي ولأنني أريد لأطفالي أن ينشأوا في أجواء إسلامية، كان يمكن أن أذهب لأندية في الإمارات والسعودية، لكنني فضلت الدحيل".

بسؤاله عن تأثير لعبه في دوري خليجي على استدعاء الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب له، علق: "هناك عديد المغاربة يلعبون بدوريات خليجية وانضموا للمنتخب، رينار يعرفني جيدًا، وإذا رأى أنني لا استحق التواجد مع أسود الأطلس فساحترم قراره".

واختتم مدافع البيانكونيري السابق بالحديث حول طموحاته مع فريقه الجديد: "أريد تحقيق العديد من الأهداف مع الدحيل، أنا لعبت مع فرق كبرى مثل بايرن ميونخ وروما ويوفنتوس وحصلت على عديد البطولات، والآن لدي أهداف مختلفة في قطر، أولها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

"طموحات النادي هي ما قادتني للموافقة على عرضه، مجلس الإدارة استقدم مدربًا كبيرًا هو رويا فاريا وتعاقد مع لاعبين مميزين جدد جانب القدامى، واعتقد أن كل هذه العوامل يمكن أن تقود الفريق للنجاح في البطولة الآسيوية".

لماذا رفض بن عطية اللعب لمانشستر يونايتد؟

يذكر أن مهدي بن عطية كان قد انضم ليوفنتوس في صيف 2016، وشارك معه في 59 مباراة، حصل خلالهم على خمس بطولات.

وكانت صحيفة "فوتبول إيطاليا" قد أكدت في أحد تقاريرها أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول على المدافع المغربي، لكن الأخير رفض العرض.