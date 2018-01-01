بن عطية: أمر بفترة صعبة

المدافع المغربي لا يلعب كثيراً مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشار النجم المغربي المهدي بن عطية، لاعب يوفنتوس، لمروره بفترة صعبة مؤخراً ولكنه أكد أنه سيعمل على الخروج منها والعودة من جديد.

وابتعد بن عطية عن تشكيل يوفنتوس الأساسي بالفترة الأخيرة، إذ يفضل مدرب الفريق الثنائي ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني في قلب الدفاع.

وقال بنعطية عبر حسابه على "انستجرام": "في هذه الفترة الصعبة هناك الكثير منكم يساندني برسائله وأريد أن أشكركم". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وأضاف: "أريد أن أتوجه بالشكر خصوصاً للمغاربة بالعالم الذين يقتطعون من وقتهم ويكتبون لي، لا أتمكن من الرد على الجميع وهذا يؤكد أنني لا أملك المساحة".

وختم: "لا يوجد مساحة للشك ويجب الاستمرار ورفع الرأس لأن الأسد ينام فقط ولا يسقط".

وشارك بن عطية فقط في ست مباريات بكل المسابقات هذا الموسم مع يوفنتوس بعدما كان لاعباً أساسياً الموسم الماضي.

وينتهي عقد قائد أسود الأطلس مع يوفنتوس في يونيو من 2020 وارتبط بالانتقال إلى ميلان ومارسيليا بالماضي.