بن عزيزة: البطولة العربية أفضل من دوري أبطال أفريقيا

أكد استحقاق النجم بالحصول على البطولة بعد إسقاط الهلال السعودي

أعرب صدام بن عزيزة مدافع النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بفوز فريقه بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

النجم تغلب على نظيره الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد.

تشيلسي يستقر على خليفة هازارد

ثنائية النجم جاءت عن طريق كريم عريبي ومحمد عبد الله المثناني، بينما أحرز بافيتيمبي جوميز هدف الهلال الوحيد من ركلة جزاء.

بن عزيزة قال بعد المباراة:"لعبنا برجولة خلال اللقاء ونجحنا في التسجيل بالشوط الأول لكن لم نتمكن من الحفاظ على التقدم".

وأضاف:"واصلنا المحاولة وأحرزنا هدف الفوز بالدقائق الأخيرة، الهلال فريق محترم وكبير ولكن النجم نادي أكبر ونوجه التحية لجماهيرنا".

إبسويتش البطل والبصق مباح - كيف تغيرت كرة القدم منذ المرة الأخير لتوتنهام في نصف نهائي الأبطال؟

وتابع:"الهلال لعب يومي الإثنين والجمعة، ولكن أهم شيء هو قدرتنا على إنهاء المباراة في الوقت المناسب".

وفي نهاية حديثه أكد بن عزيزة رؤيته أن البطولة العربية أهم من دوري أبطال أفريقيا، مشيراً لأحقية النجم في الحصول على اللقب.