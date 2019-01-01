بن عرفة يكشف سبب سخريته من إيمري

بن عرفة لم يترك مباراة أرسنال ورين دون أن يسخر من أوناي إيمري

كشف حاتم بن عرفة، لاعب رين الفرنسي، سبب السخرية من أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الأوروبي.

رين انتصر على أرضه بثلاثية لهدف أمام أرسنال في ذهاب ثمن نهائي اليوربا ليج.

وقال بن عرفة في تصريحات عقب المباراة: "كنت متحمسًا لخوض مباراة قوية وتقديم أفضل ما لدي لأجل تحقيق الفوز، كنت أتوقع انتهاء المباراة 3-1 أو 4-1 لصالحنا ولكننا لم نسجل الرابع مع الأسف".

وتابع: "أثناء المباراة نظرت إلى إيمري وقد كان غاضبًا ومتوترًا كعادته ولهذا ضحكت. لم يتغير مطلقًا".

"لو كنت مدربًا لباريس في ليلة أمس، لكنت سأذهب إلى أقرب جسر وأقفز من عليه" 🌉👀



أنشيلوتي عن ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان 🗣️ pic.twitter.com/ezgbXEntnX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وسبق ولعب بن عرفة تحت قيادة إيمري في باريس سان جيرمان ولكن المدرب الإسباني رفض الاعتماد عليه وأرسله ليتدرب مع الفريق الرديف.

واختتم: "لم أهتم بأي شيء سوى مساعدة فريقي على التأهل لربع النهائي وأعتقد أننا قطعنا شوطًا جيدًا في هذا الأمر".

وكان إيمري قد أرجع سبب الهزيمة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها سقراطيس قبل انتهاء الشوط الأول.