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الدوري الأوروبي

بن عرفة يكشف سبب سخريته من إيمري

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Getty/Goal
بن عرفة لم يترك مباراة أرسنال ورين دون أن يسخر من أوناي إيمري
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف حاتم بن عرفة، لاعب رين الفرنسي، سبب السخرية من أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الأوروبي.

رين انتصر على أرضه بثلاثية لهدف أمام أرسنال في ذهاب ثمن نهائي اليوربا ليج.

وقال بن عرفة في تصريحات عقب المباراة: "كنت متحمسًا لخوض مباراة قوية وتقديم أفضل ما لدي لأجل تحقيق الفوز، كنت أتوقع انتهاء المباراة 3-1 أو 4-1 لصالحنا ولكننا لم نسجل الرابع مع الأسف".

وتابع: "أثناء المباراة نظرت إلى إيمري وقد كان غاضبًا ومتوترًا كعادته ولهذا ضحكت. لم يتغير مطلقًا".

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وسبق ولعب بن عرفة تحت قيادة إيمري في باريس سان جيرمان ولكن المدرب الإسباني رفض الاعتماد عليه وأرسله ليتدرب مع الفريق الرديف.

واختتم: "لم أهتم بأي شيء سوى مساعدة فريقي على التأهل لربع النهائي وأعتقد أننا قطعنا شوطًا جيدًا في هذا الأمر".

وكان إيمري قد أرجع سبب الهزيمة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها سقراطيس قبل انتهاء الشوط الأول.

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