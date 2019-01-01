بن عرفة: كرة القدم تموت ومن حظنا تواجد برشلونة

هل يسعى لارتداء قميص برشلونة؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتألق صانع الألعاب الفرنسي، حاتم بن عرفة الموسم الحالي، حيث يقود ستاد رين إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية الموسم الجاري بالدوري الفرنسي، وكذلك تحقيق أفضل ظهور أوروبي للفريق.

وتأهل رين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، ليكون أفضل إنجاز في تاريخ النادي الفرنسي.

وسينتهي عقد بن عرفة بنهاية الموسم الجاري، ولم يحدد بعد مستقبله، ليرد في حديثه لفرانس 3: "وحده الله من يعلم، إذا كنت سألعب مع رين الموسم المقبل، كما ترى لم أعرف حتى الآن، وسأحدد هذا كرفاهية".

وغازل اللاعب برشلونة والذي أكد سابقًا أنه يتمنى اللعب بقميص البلاوجرانا، وحبه لأسلوب لعب الفريق الكتالوني،

هناك أشياء لا تتغير 👀🤷‍♂️



⏱️الدقيقة 90 عام 2017 ومن نفس المكان : ميسي يسجل في شباك فياريال من ركلة حرة.

⏱️الدقيقة 90 عام 2019 ومن نفس المكان : ميسي يحرز في شباك فياريال من ركلة حرة.



لـــــــــــــــــيـــــــــــــو فقط من يفعل ذلك 🔝🔝👑 pic.twitter.com/0sR2kIc0xM — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

ليواصل حديثه: "أنها طريقة لعبهم، وهم يستمتعون بها، كرة القدم، التحكم، المتعة وهذه كرة القدم".

وأردف: "هناك دفاع كبير في الوقت الحالي، والعديد من الأفكار الخططية المبنية على تلك القاعدة، للأسف برشلونة أمام الجميع لذلك أنت ترى أن كرة القدم تموت".

وأتم: "أنت ترى كأس العالم، متعة كرة القدم اختفت".

ميسي هو اللاعب الوحيد في دوريات أوروبا الخمس الكبرى الذي سجل +6 أهداف من ركلات حرة مباشرة في مواسم متتالية منذ 2006/07.. 🎩 pic.twitter.com/UyloBqTzvK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وسبق لبن عرفة ارتداء قمصان باريس سان جيرمان ونيس ونيوكاسل وهال سيتي ومارسيليا وليون.